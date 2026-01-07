Форвард "Каролины" Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ с "Далласом"

"Каролина" одержала домашнюю победу со счетом 6:3

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал четыре результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу "Каролины". В составе победителей шайбы забросили К'Андре Миллер (8-я и 26-я минуты), Шэйн Гостисбер (14), Логан Станковен (19), Сет Джарвис (27) и Уильям Каррье (49). У проигравших отличились Джейсон Робертсон (12), Микко Рантанен (41) и Уайатт Джонстон (59).

Свечников в текущем сезоне набрал 35 очков (12 шайб + 23 передачи). Он во второй раз в карьере набрал четыре очка в одном матче, в предыдущий раз это случилось 6 декабря 2024 года в матче против "Колорадо" (5:3), тогда нападающий забросил одну шайбу и отдал три передачи.

"Каролина" лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков в 43 матчах. "Даллас" идет вторым в Центральном дивизионе, имея в активе 58 очков после 43 встреч.

В следующем матче "Каролина" 9 января примет "Анахайм". "Даллас" днем ранее в гостях сыграет с "Вашингтоном".