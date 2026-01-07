Гол и передача Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

Форвард "Филадельфии" Никита Гребенкин © AP Photo/ Matt Slocum

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Никита Гребенкин забросил шайбу и отдал передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Филадельфии". В составе победителей шайбы забросили Тревор Зеграс (11-я и 15-я минуты), Кэмерон Йорк (22), Трэвис Санхайм (35) и Гребенкин (59). У проигравших отличились Каттер Готье (5) и Алекс Киллорн (42).

Гребенкин достиг отметки в 10 набранных очков в нынешнем сезоне, на счету 22-летнего российского форварда теперь 3 шайбы и 7 передач в 29 матчах. В игре не принял участия российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков, он повредил ногу в предыдущем матче регулярного чемпионата.

"Филадельфия" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 51 очко в 41 матче. "Анахайм" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 45 очков после 43 встреч.

В следующем матче "Филадельфия" 9 января примет "Торонто". "Анахайм" в этот же день на выезде встретится с "Каролиной".