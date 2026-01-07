Неймар продлил контракт с футбольным клубом "Сантос"

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сантоса" Неймар © Ricardo Moreira/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Сантос" продлил контракт с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Неймару 33 года, он выступает за "Сантос" с января 2025 года. "Сантос" является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар выступал за ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской "Барселоне" рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.