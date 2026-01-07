Свищев планирует смотреть трансляции ОИ-2026 с участием российских атлетов

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев будет смотреть трансляции с участием российских атлетов в рамках Олимпийских игр в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я буду однозначно смотреть новостной блок, потому что мне интересно, куда движется тенденция развития по разным видам спорта, - сказал Свищев. - Это моя жизнь. Однозначно буду смотреть керлинг, мне важно, что сейчас происходит. Команды меняются, составы меняются, спорт прогрессирует. Буду смотреть те виды спорта, где наши спортсмены будут принимать участие. Часть наших ребят поедут на Олимпийские игры, и их надо поддерживать. Даже сидя у телевизора мы будем их поддерживать".

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.