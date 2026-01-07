В федерации водных видов спорта сообщили о тесных контактах с World Aquatics

В ноябре Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) всегда любезно отвечает на запросы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь ФВВСР Радмир Габдуллин.

В 2025 году российские спортсмены впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта. 4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года.

"World Aquatics целиком и полностью поддерживает наши идеи. Они всегда любезно отвечают нам на каждый наш запрос. Это результат огромной работы председателя нашей федерации Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который находится в переговорном процессе с European Aquatics и World Aquatics. Мы делаем все возможное, чтобы ребята и девчонки могли выступать на международных соревнованиях", - сказал Габдуллин.