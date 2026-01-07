Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе

Игрок "Норильского никеля" Алекс Фелипе скончался 6 января на 33-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ближайшие матчи Суперлиги по футзалу должны начаться с минуты молчания в память о бразильском игроке "Норильского никеля" Алексе Фелипе, который скончался 6 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета.

"Ближайшие матчи планируют начать с минуты молчания в память об Алексе Фелипе", - говорится в сообщении.

Фелипе умер в возрасте 32 лет. Он выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.