37-летний хоккеист Каблуков заявил, что не собирается завершать карьеру

Ранее форвард подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс"

ТАСС, 7 января. Нападающий китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" и олимпийский чемпион по хоккею Илья Каблуков не намерен завершать карьеру по окончании текущего сезона. Об этом Каблуков рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхай Дрэгонс".

"Посмотрим. Время покажет, - сказал 37-летний Каблуков, рассуждая о возможных предложениях в межсезонье. - Я буду работать, выполнять все, что требуется, всегда буду готов. А дальше - вопрос к тренерскому штабу и руководству. Если понадобится такой игрок, как я, всегда буду готов".

Хоккеист отметил, что до сих пор не устает от тренировочного процесса. "Я кайфую от этого. Кайфую от тренировок, от того, что нахожусь в хорошей форме. Это уже привычка, она в крови. Мне без этого тяжело жить", - поделился нападающий.

Каблуков провел 1 028 матчей в КХЛ, что является вторым результатом в истории лиги. Нападающий выступал за московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", омский "Авангард" и московское "Динамо", набрав 197 очков (64 шайбы + 133 передачи). Нападающий является олимпийским чемпионом (2018) и трехкратным победителем Кубка Гагарина, выиграв трофей в составе СКА (2015, 2017) и "Авангарда" (2021).