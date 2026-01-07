Причина смерти игрока по футзалу Фелипе пока не определена

Ему было 32 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Причина смерти бразильского игрока футзального клуба "Норильский никель" Алекса Фелипе пока не определена. Об этом ТАСС рассказал начальник команды Олег Андреев.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось, он скончался на 33-м году жизни.

"Когда будет ясно, от чего он умер, то клуб, если сочтет нужным, сообщит. Клуб все от себя сделает как положено", - сказал Андреев.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.