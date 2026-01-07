Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу тренер Анатолий Евтушенко

Он скончался на 92-м году жизни

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Причины смерти не уточняются. Федерация гандбола России выразила глубокие соболезнования близким Евтушенко.

Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее Евтушенко возглавил студенческую сборную СССР, а затем и взрослую национальную команду, с которой завоевал золото Олимпиад в 1976 и 1988 годах, становился серебряным олимпийским призером (1980), побеждал на чемпионате мира (1982) и дважды завоевывал серебряные медали турнира (1978, 1990).

Позднее Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, которую привел к золотым наградам чемпионата Азии. Работал в немецком клубе "Мильберстхофен", став серебряным призером чемпионата страны. Также возглавлял женскую сборную Австрии и австрийский клуб "Хипо".