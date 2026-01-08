ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российский хоккеист Любушкин подрался в матче НХЛ с участием Овечкина

Защитник "Далласа" получил пятиминутный штраф
01:43

Хоккеист "Далласа" Илья Любушкин

© Matthew Stockman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Защитник "Далласа" Илья Любушкин подрался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин.

31-летний Любушкин подрался с Брендоном Дюхеймом во втором периоде игры. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы.

Счет 2:0 в пользу "Далласа".

На счету Любушкина в 32 матчах 7 очков по системе "гол + пас" (1 + 6). 

