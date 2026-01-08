Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 915-й гол

Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 992

Редакция сайта ТАСС

Форвард ""Вашингтона" Александр Овечкин © Scott Taetsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата с "Далласом". Столичная команда уступила со счетом 1:4.

Голы у победителей забили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54), Роопе Хинтц (60). Овечкин отметился на 58-й минуте.

Во втором периоде защитник "Далласа" Илья Любушкин подрался с Брендоном Дюхеймом, оба получили по пятиминутному штрафу.

Овечкин забросил 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 992 (915 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).

В 44 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 18 голов и набрал 37 очков по системе "гол + пас" (18+19).

"Даллас" занимает второе место в Центральном дивизионе с 60 очками в 44 матчах, "Вашингтон" с 50 очками после такого же количества игр идет на четвертом месте в Столичном дивизионе. В следующем матче "Даллас" 11 января на выезде сыграет с "Сан-Хосе", "Вашингтон" днем ранее также на выезде встретится с "Чикаго".