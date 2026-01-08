"Бруклин" уступил "Орландо" в матче НБА. Демин набрал 18 очков

Также россиянин совершил пять подборов и сделал пять передач

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 103:104 в овертайме проиграл "Орландо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер, набравший 34 очка. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 18 очков, сделал пять подборов и пять передач за 31 минуту и 50 секунд игрового времени на площадке.

"Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 11 побед при 23 поражениях. "Орландо" идет седьмым на Востоке, имея в активе 21 победу после 38 встреч. В следующем матче "Бруклин" 10 января примет "Лос-Анджелес Клипперс", "Орландо" в этот же день на своем паркете сыграет с "Филадельфией".