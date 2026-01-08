Умер рекордсмен НХЛ голкипер Гленн Холл

Ему было 94 года

Редакция сайта ТАСС

Гленн Холл © AP Photo/ Paul Cannon

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

На протяжении своей карьеры Холл выступал в НХЛ за "Детройт", "Чикаго" и "Сент-Луис". Вместе с "Чикаго" голкипер стал обладателем Кубка Стэнли (1961), трижды он получал "Везину трофи" - приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Он является единственным вратарем в истории лиги, который провел более 500 матчей подряд (502 в регулярных чемпионатах и 552 с учетом плей-офф). Холл также был удостоен приза "Конн Смайт трофи" (самый ценный игрок плей-офф) в 1968 году в качестве вратаря "Сент-Луиса", голкипер 13 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью, в 1989 году он работал с вратарями "Калгари", по итогам сезона команда завоевала Кубок Стэнли. В 1975 году Холла приняли в Зал хоккейной славы, а первый номер, под которым голкипер выступал за "Чикаго", навечно изъят из обращения клуба.