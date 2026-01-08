"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" НХЛ 2027 года

Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках "Зимней классики" 2027 года примут участие "Юта" и "Колорадо", встреча состоится в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра пройдет на "Райс-Экклс" - стадионе в кампусе Университета Юты. Дата матча будет объявлена позднее.

В заключительном матче "Зимней классики", который состоялся 3 января, "Флорида" дома уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:5.