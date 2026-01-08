Хоккеист "Юты" Даниил Бут забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

"Юта" одержала домашнюю победу над "Оттавой" со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Юты" Даниил Бут © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Российский форвард Даниил Бут забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Лоусон Круз (4-я минута), Джон Марино (8) и Бут (46). У проигравших отличился Ридли Грейг (18). В эпизоде с первым голом хозяев в роли ассистента выступил защитник Михаил Сергачев. В составе "Оттавы" результативной передачей отметился защитник Артем Зуб.

Бут, проводящий дебютный сезон в НХЛ, забросил вторую шайбу в регулярном чемпионате. Также в активе 20-летнего форварда две передачи.

"Юта" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков в 44 матчах. "Оттава" идет на восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 45 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Юта" 10 января примет "Сент-Луис". "Оттава" днем ранее в гостях сыграет с "Колорадо".