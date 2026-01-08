Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Россиянка уступила в двух сетах Каролине Муховой из Чехии

Екатерина Александрова © AP Photo/ Fatima Shbair

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Каролине Муховой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Мухова победила со счетом 6:4, 7:5. В четвертьфинале чешка, посеянная под 11-м номером, сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (3-й номер посева).

Александровой 31 год, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).