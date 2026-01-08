Майгуров заявил, что у СБР есть друзья в Европе

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) сохранил друзей в Европе, с которыми поддерживает общение. Об этом ТАСС рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

"Сейчас с Международным союзом биатлонистов у нас контакты только деловые и судебные. По телефону сейчас все равно ничего решить невозможно. Мы поддерживаем контакты с теми, кто раньше выступал, в этом году с Мартеном Фуркадом немного пообщались. У нас есть друзья в Европе, с которыми мы продолжаем общение", - сказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. 10 декабря СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить отстранение российских атлетов.