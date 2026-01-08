ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ по визам россиянам

Турнир примет Албания
Редакция сайта ТАСС
07:01
© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Польшу лишили права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов в возрасте до 23 лет с 23 по 30 сентября должен был принимать польский Люблин. Однако из-за отказа принимающей страны предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из России и Белоруссии исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение лишить Польшу права проведения этого турнира, который теперь примет у себя в октябре Албания.

EWF объяснила свое решение о переносе соревнований из Польши тем, что продолжает придерживаться твердой и последовательную позиции о том, что спорт должен оставаться выше политики.

"Европейская федерация тяжелой атлетики выступает за равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на участие в соревнованиях честно и без политических барьеров. Европейская федерация тяжелой атлетики полностью привержена защите спортивных ценностей, поддержке молодых спортсменов по всей Европе и обеспечению того, чтобы тяжелая атлетика оставалась платформой всеобщего участия, уважения и солидарности", - говорится в заявлении.

В начале октября глава Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хассани отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран. 

