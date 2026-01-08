Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года
07:01
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.
"Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать", - сказал Соловьев.
В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.