Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля
07:01

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать", - сказал Соловьев.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

