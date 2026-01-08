Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать", - сказал Соловьев.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.