Бестемьянова считает чемпионат России событием 2025 года в фигурном катании

Турнир прошел 18-21 декабря в Санкт-Петербурге

Наталья Бестемьянова © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чемпионат России был главным событием 2025 года в фигурном катании, турнир получился очень интересным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Чемпионат России прошел 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

"Событием года, наверное, был чемпионат России. Он получился очень интересным, - отметила Бестемьянова. - Обычно на чемпионатах России есть четкое разделение - сильные, середняки, более слабые спортсмены. А тут ощущение, что все были сильными. Все, кто выступил, были сильными. Это было просто потрясающе во всех видах".