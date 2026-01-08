В штабе Федченко раскрыли причины ухода фигуристки Костылевой

Спортсменка вновь будет сотрудничать с Евгением Плющенко

Редакция сайта ТАСС

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева, вернувшаяся в академию "Ангелы Плющенко", систематически пропускала тренировки под руководством Софьи Федченко. Об этом сообщается в Telegram-канале тренерского штаба Федченко.

В четверг Плющенко объявил о возвращении Костылевой в его академию. С декабря фигуристка тренировалась в академии Федченко.

"Система нашей академии - это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания, - говорится в сообщении. - Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем. Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно прокатов программ целиком".

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.