В футбольном клубе "Ахмат" назвали 2025 год тяжелым для команды

В прошлом сезоне грозненская команда заняла 14-е место и играла в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Прошлый год получился для грозненского футбольного клуба "Ахмат" тяжелым. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

В сезоне-2024/25 "Ахмат" играл в стыковых матчах с екатеринбургским "Уралом" (1:2, 2:0) за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). В текущем сезоне грозненская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.

"Что касается в целом года, то надеялись на лучшее, но сами итоги этого сезона - по окончании чемпионата. Год в целом был тяжелым, но смотрим с оптимизмом в будущее", - сказал Айдамиров.