Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду

На групповом этапе команда сыграет против сборных Финляндии, Швеции и Италии

Защитник "Локомотива" Мартин Гернат © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка включены в состав сборной Словакии по хоккею на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Сборной Словакии на групповом этапе предстоит сыграть против команд Финляндии, Швеции и Италии.

Ружичка является лучшим бомбардиром "Спартака" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на его счету 34 очка (14 голов + 20 результативных передач) в 38 матчах. Гернат замыкает тройку самых результативных игроков "Локомотива" в текущем регулярном чемпионате с 28 очками (11+17) по итогам 44 игр, являясь лидером по этому показателю среди защитников команды. Лишка после 29 встреч набрал 20 очков (9+11).

Из клубов КХЛ на Олимпийских играх сыграют четверо. Ранее в окончательную заявку команды Франции включили нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Стефана да Косту.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Милане пройдет с 11 по 22 февраля. КХЛ не стала делать паузу из-за Олимпиады, учитывая, что сборная России не была допущена до Игр.