Хоккеист СКА Зайцев оценил свое состояние после восстановления от травмы

Защитник вернулся на лед в матче против "Лады" и отыграл 15 минут

Защитник СКА Никита Зайцев © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Защитнику петербургского хоккейного клуба СКА Никите Зайцеву было непросто вернуться на лед после восстановления от травмы, однако к концу первой игры он стал чувствовать себя увереннее. Об этом Зайцев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Зайцев вернулся на лед в матче против "Лады" (5:4 ОТ) и провел на площадке 15 минут.

"Всегда тяжело выходить после долгих перерывов. По ходу матча ноги более-менее встали под меня, поэтому чувствовал себя хорошо, - сказал Зайцев. - Считаю [травмы] стечением обстоятельств. Надеюсь, что в новом году удача в этом отношении будет чаще на моей стороне".

Зайцеву 34 года, он играет за СКА с июля 2024 года, подписав четырехлетний контракт. Также защитник играл за клубы Национальной хоккейной лиги "Торонто", "Оттава" и "Чикаго". В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.