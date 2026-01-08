"Металлург" обыграл "Авангард" в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 одержал победу над омским "Авангардом" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон (12-я минута) и Даниил Вовченко (55). У проигравших отличился Майкл Маклауд (27).

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 68 очками в 42 матчах. "Авангард" идет на 2-м месте, на счету команды 59 очков после 42 игр. В следующем матче "Металлург" примет петербургский СКА 10 января, "Авангард" 13 января сыграет на своем льду против уфимского "Салавата Юлаева".