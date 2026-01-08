Евгений Кузнецов набрал первое очко за "Салават Юлаев" в дебютном матче

Нападающий отметился результативной передачей в игре против "Автомобилиста" (4:1)

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира в составе сборной России Евгений Кузнецов отметился первым результативным действием в составе уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев".

В домашней игре регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста" (4:1) Кузнецов ассистировал форварду Александру Жаровскому, который установил окончательный счет встречи. Прошедший матч стал первым для Кузнецова в составе уфимского клуба, куда он перешел 5 января и заключил контракт до конца нынешнего сезона.

3 января магнитогорский "Металлург" поместил Кузнецова в список отказов. "Салават Юлаев" стал единственным клубом, подавшим заявку на нападающего. В "Металлург" игрок перешел 1 октября и провел за команду 15 матчей, забросив 1 шайбу и сделав 8 результативных пасов.

"Автомобилист" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. "Салават Юлаев" располагается на 7-й позиции с 42 очками после 43 игр. Следующие встречи команды проведут на своем льду против казахстанского "Барыса" - "Салават Юлаев" сыграет 10 января, "Автомобилист" - 12 января.