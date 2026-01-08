Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Россиянка победила чешку Линду Носкову со счетом 5:7, 6:4, 7:5

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Линду Носкову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу Андреевой (6-й номер посева). Носкова была посеяна на турнире под 9-м номером. В четвертьфинале Андреева сыграет против украинки Марты Костюк (16).

Андреевой 18 лет. Она является девятой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).