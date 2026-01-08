Хоккейный клуб СКА и француз Дюбе ведут работу по расторжению контракта

Агент нападающего Андрей Матвеев отметил, что диалог идет в рабочем режиме и без конфликтов

Редакция сайта ТАСС

Пьеррик Дюбе (справа) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Пьеррик Дюбе и хоккейный клуб СКА ведут работу по расторжению действующего контракта. Об этом ТАСС сообщил агент французского хоккеиста Андрей Матвеев.

Дюбе перешел в СКА из "Трактора" в начале ноября в обмен на Никиту Смирнова. За санкт-петербургский клуб он провел семь матчей, в которых отдал две голевые передачи. В последний раз Дюбе играл за армейцев 7 декабря в домашнем матче с "Амуром" (3:4, после серии буллитов). Ранее "Матч ТВ" сообщил о том, что Дюбе покинет клуб из-за конфликта с главным тренером Игорем Ларионовым.

"Мы ведем работу по расторжению контракта, надеюсь, что в скором времени найдем с клубом в этом плане общий компромисс. Никаких негативных моментов и конфликтов со СКА нет, все в рабочем режиме, - сказал Матвеев. - Такая работа ведется, потому что Пьеррик не в составе с начала декабря, и мы пришли к выводу, что надо что-то менять".

"Самое главное, что обе стороны находятся в диалоге, есть конструктивное общение. Понятное дело, что оставаться он в команде уже не будет, но никаких ни на кого обид и разочарований нет. Не хотелось бы никого делать виноватым, мы с позитивом делаем свою работу", - добавил он.

25-летний Дюбе перешел в "Трактор" в июле. За команду нападающий провел 21 матч, набрав 14 очков (7 голов + 7 результативных передач). В сезоне-2023/24 Дюбе выступал за "Вашингтон", сыграв три встречи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и не отметившись результативными действиями. За столичный клуб выступает лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.