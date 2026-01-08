ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кириленко надеется, что Касаткин сможет вернуться в баскетбол

Ранее задержанный во Франции баскетболист вернулся в Россию
Редакция сайта ТАСС
14:18

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Касаткин молодой баскетболист, и хочется верить, что он сможет вернуться в спорт после длительного ареста во Франции. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Ранее стало известно, что 26-летний российский баскетболист, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

"Конечно, хорошо, что получилось его вернуть. И это было очень странное время, никакой толком информации не было. Конечно, очень хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол, - сказал Кириленко. - Полгода очень серьезный срок, но он достаточно молодой парень все еще, так что уверен, что рук не опустит". 

