Кириленко надеется, что Касаткин сможет вернуться в баскетбол

Ранее задержанный во Франции баскетболист вернулся в Россию

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Касаткин молодой баскетболист, и хочется верить, что он сможет вернуться в спорт после длительного ареста во Франции. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Ранее стало известно, что 26-летний российский баскетболист, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

"Конечно, хорошо, что получилось его вернуть. И это было очень странное время, никакой толком информации не было. Конечно, очень хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол, - сказал Кириленко. - Полгода очень серьезный срок, но он достаточно молодой парень все еще, так что уверен, что рук не опустит".