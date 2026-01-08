Футболисты ПСЖ в 14-й раз выиграли Суперкубок Франции

Парижский клуб обыграл в серии пенальти "Марсель"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш и нападающий "Марселя" Мэйсон Гринвуд © Anadolu via Reuters Connect

ДОХА, 8 января. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Марселем" в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в Кувейте.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. В составе победителей чужие ворота поразили Усман Дембеле (13-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+5), у проигравших отличился Мэйсон Гринвуд (76, пенальти). На 87-й минуте защитник ПСЖ Вильям Пачо забил мяч в свои ворота. В серии пенальти парижская команда победила со счетом 4:1.

Встречу из-за травмы пропустил российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. 17 декабря футболист получил травму руки в серии 11-метровых ударов против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти) в матче Межконтинентального кубка.

ПСЖ в 14-й раз стал победителем Суперкубка Франции - рекорд турнира. Парижский клуб выиграл четыре последних розыгрыша соревнования. Ближайшим преследователем ПСЖ является "Лион", который праздновал успех 8 раз.

В турнире принимают участие чемпион Франции и победитель кубка страны. В прошлом сезоне триумфатором обоих соревнований стал ПСЖ, поэтому "Марсель" стал участником матча за Суперкубок Франции как серебряным призер национального первенства.