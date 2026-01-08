Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы

Валентину Захарову было 92 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Валентин Захаров, который стал первым советским фигуристом, выступившим на чемпионатах мира и Европы, умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Церемония прощания с Захаровым пройдет 10 января в Москве.

"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Захаров - первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной СССР вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). Также участвовал в европейских первенствах 1957 и 1958 годов. На его счету две победы в чемпионате СССР (1953, 1954), а также серебряная (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства. В парном катании Захаров выступал вместе с Мариной Гранаткиной, а позднее - с Надеждой Захаровой.