"Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу

"Реал" в полуфинале со счетом 2:1 победил "Атлетико"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени и нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес © AP Photo/ Altaf Qadri

ДОХА, 8 января. /ТАСС/. "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

У победителей голы забили Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). В составе проигравших единственный гол на счету Александра Сёрлота (59).

В финале "Реал" сыграет против "Барселоны", которая ранее победила "Атлетик" (5:0). Встреча пройдет 11 января.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба турнира, а "Реал" стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое место.

Турнир проводится с 1982 года. Рекордсменом по числу побед является "Барселона" (15). В прошлом сезоне каталонский клуб в финале переиграл "Реал" (5:2).