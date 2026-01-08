Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова

Ей было 73 года

Ульяна Семенова, 1983 год © Игорь Уткин/ ТАСС

ТАСС, 9 января. Двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Ульяна Семенова умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Латвийской ассоциации баскетбола.

Вместе с советской национальной командой Семенова также трижды выигрывала чемпионат мира (1971, 1975, 1983) и 10 раз - чемпионат Европы (1968, 1970, 1972, 1974, 1976), 1978, 1980, 1981, 1983, 1985). Она трижды побеждала на чемпионате Европы среди юниоров (1967, 1969, 1071) и выиграла Универсиаду (1973).

На протяжении большей части профессиональной карьеры Семенова выступала за рижский клуб ТТТ. В его составе она 15 раз выиграла чемпионат СССР и 11 раз - Кубок европейских чемпионов. Семенова является самой титулованной советской баскетболисткой. Она включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории - 2,10 м.

В 1993 году Семенову включили в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде. Она стала первой европейской спортсменкой, удостоившейся этого. В 1999 году Семенову включили в Зал славы женского баскетбола в Ноксвилле, а в 2007 году - в Зал славы Международной федерации баскетбола.