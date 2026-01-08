Лидер Левой партии ФРГ допустил возвращение РФ на чемпионат мира по футболу

Ян ван Акен отметил, что "это было бы правильным" при определенных условиях

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен допустил возможность возвращения России на чемпионат мира по футболу.

В интервью газете Der Tagesspiegel он высказал мнение, что "это было бы правильным" при определенных условиях. "Спорт, культура и наука могут быть последними оставшимися каналами коммуникации. Например, во время холодной войны по обе стороны железного занавеса были ученые-естествоиспытатели, которые все еще мирно сотрудничали", - констатировал он. Это, по его словам, оказало на него "глубокое влияние как на биолога".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.