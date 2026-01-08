"Питтсбург" вывел хоккеиста Малкина из списка травмированных

Россиянин пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин выведен из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Форвард сможет принять участие в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси", который пройдет в ночь на 9 января по московскому времени.

Малкин пропустил гостевой матч регулярного чемпионата против "Далласа" (2:3 Б), который прошел 8 декабря. На следующий день его поместили в список травмированных игроков, с тех пор он пропустил 15 встреч. 2 января Малкин вернулся к тренировкам на льду и занимался в бесконтактном джерси, полноценные тренировки он возобновил 6 января.

В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 8 шайб и сделал 21 результативную передачу в 26 матчах регулярного чемпионата.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал "Харт трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

"Питтсбург" занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 49 очков в 41 матче.