"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли и нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус © Julian Finney/ Getty Images

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. "Арсенал" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" прервал победную серию "Арсенала" во всех турнирах, которая насчитывала семь игр. Пять из них лондонская команда выиграла в чемпионате Англии, по одной - в Лиге чемпионов и Кубке английской лиги.

Подопечные Арне Слота продлили серию без поражений в различных турнирах до 10 встреч. "Ливерпуль" не проигрывает с 26 ноября, когда разгромно уступил дома в матче общего этапа Лиги чемпионов нидерландскому ПСВ (1:4). После этого английская команда одержала пять побед и пять раз сыграла вничью.

"Арсенал" продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками. "Ливерпуль" занимает 4-е место, набрав 35 очков. В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях против "Ноттингем Форест" 17 января, "Ливерпуль" в этот же день примет "Бёрнли".