Храмцов сообщил, что будет выступать на турнирах только с флагом и гимном РФ

Выступления на чемпионате страны тхэквондисту в данный момент не интересны, поскольку он занят "развитием собственного имени"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Максим Храмцов намерен выступать на международных турнирах только при допуске туда спортсменов из России с флагом и гимном. Выступления на чемпионате страны ему в данный момент не интересны, поскольку он занят "развитием собственного имени", сообщил сам спортсмен ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям. По его словам, спортсмен заканчивает свою спортивную карьеру, при этом идти в тренерский штаб Храмцов тоже не планирует.

"Нет, такого не будет (участия в турнирах до разрешения выступать на них спортсменам России с флагом и гимном). Если нас не вернут, то я не буду выступать. А для чего мне это делать? У меня нет времени на то, чтобы много тренироваться и готовиться для участия в чемпионате России, - сейчас я занимаюсь своим именем и стараюсь после спорта развиваться и работать, популяризировать не только свой вид спорта, но и себя", - отметил Храмцов.

По его словам, для него сейчас очень важно именно популяризировать себя. "Сегодня у меня нет желания рисковать ради белого флага, я хочу выступать под флагом и гимном России. <…> Сейчас я временно занимаюсь другими делами - спорт не вечен, и когда я уйду из него, то буду совершенно никому не нужен. Я должен делать свое имя здесь и сейчас, сегодня, и, к сожалению, я не могу растрачивать свое время на тренировки просто для того, чтобы выступать на чемпионате России", - пояснил Храмцов.

О возможном возвращении в спорт

При этом Храмцов уточнил ТАСС, что в случае допуска российских тхэквондистов на все ключевые мировые турниры с флагом и гимном он готов много и усердно тренироваться для победы в них и поездки на Олимпийские игры. "Если это произойдет в ближайшее время, я обязательно вернусь и сделаю все для этого возможное", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что ему придется много тренироваться, чтобы достичь прежнего уровня, но он готов к этому ради Олимпийских игр и победы на них под флагом и гимном России. "Мне надо постараться и потрудиться, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я был ранее. Но я уверен, что если в ближайшее время спортсменов вернут (на международные соревнования с флагом и гимном России), до Олимпийских игр хотя бы года за два, я сделаю все возможное для того, чтобы на них выступить и достойно представить нашу страну. Я чувствую потенциал и что я могу [это сделать], держу себя в форме, ни в коем случае не забрасываю тренировки", - добавил Храмцов.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут 21 июля - 6 августа 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Ранее главный тренер сборной России сообщал ТАСС, что Храмцов взял паузу в карьере. Как сообщал агентству тренер атлета Александр Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм. Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотые медали чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).