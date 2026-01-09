Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы

Россиянин поразил ворота "Нью-Джерси"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей шайбы забросили Эрик Карлссон (7-я минута), Коннор Дьюар (26), Малкин (40) и Блейк Лизотт (54). У проигравших отличился Люк Хьюз (43).

Малкин провел первый матч после восстановления от травмы верхней части тела, российского нападающего поместили в список травмированных 9 декабря. В текущем сезоне 39-летний форвард набрал 30 очков (9 шайб + 21 передача) в 27 играх.

"Питтсбург" одержал шестую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 51 очко в 42 матчах. "Нью-Джерси" идет шестым в Столичном дивизионе, имея в активе 46 очков после 44 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" 10 января примет "Калгари". "Нью-Джерси" днем позднее в гостях сыграет с "Виннипегом".