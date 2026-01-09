Ульяна Семенова в последние годы не общалась с партнерами по сборной СССР

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу скончалась в возрасте 73 лет

Редакция сайта ТАСС

Ульяна Семенова, 1983 год © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова в последние годы перестала общаться с партнерами по сборной СССР. Об этом ТАСС рассказала ее партнер по команде Нелли Ферябникова.

Семенова скончалась в возрасте 73 лет.

"Мы пытались с ней связаться, мне об этом говорила Татьяна Овечкина (партнер Семеновой и Ферябниковой по сборной СССР - прим. ТАСС) и врач нашей сборной Полина Афанасьевна Судакова. Они ей звонили, но она не захотела общаться, - сказала Ферябникова. - Полине Афанасьевне она сказала, что ее очень уважает, но попросила ей не звонить. С Татьяной она вообще не стала разговаривать, что-то сказала на латышском языке и бросила трубку".

Семенова трижды выигрывала чемпионат мира и 10 раз - чемпионат Европы, она стала 15-кратной чемпионкой СССР в составе рижского ТТТ. Семенова включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории - 2,10 м. Она является самой титулованной советской баскетболисткой.

"В то время не было игроков с таким ростом, и против нее было тяжело играть. В жизни она была доброй, отзывчивой, хоть и на площадке мы были противниками. У меня был рост 193-194 см, и я была ей по плечо. Когда мы ездили заграницу, особенно в начале карьеры на чемпионате Европы среди девушек в Италии, возле гостиницы люди ждали, когда она выйдет, за ней ходили толпами. Потому что таких высоких девочек не было, тем более она еще была такая широкая", - отметила собеседница агентства.