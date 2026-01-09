Пловец Пригода сравнил себя с самураем

По словам спортсмена, он ценит путь и моменты

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода похож на самурая тем, что ценит путь. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В 2025 году Пригода выиграл два золота и серебро на чемпионате мира в Сингапуре. Пловец был признан спортсменом года в России.

"Награда говорит о том, что стараюсь и работаю не зря. Но я не скажу, что это цель сезона или моей жизни. Я, как самурай, иду и ценю путь и моменты. То, что сопровождает это, безусловно приятно. Мое мнение, что основными кандидатами на звание спортсмена года были пловцы: это Егор Корнев, Климент Колесников и Мирон Лифинцев", - сказал Пригода.