"Манчестер Сити" объявил о переходе футболиста Антуана Семеньо

Ранее ганский полузащитник выступал за "Борнмут"

Антуан Семеньо © AP Photo/ Alastair Grant

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Ганский полузащитник Антуан Семеньо перешел из английского футбольного клуба "Борнмут" в "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит €75 млн.

В текущем сезоне 26-летний Семеньо провел 21 матч в разных турнирах, забив 10 голов и отдав 3 передачи. Он выступал за "Борнмут" с 2023 года, ранее играл в английских клубах "Бристоль Сити", "Бат Сити", "Ньюпорт Каунти" и "Сандерленд". За сборную Ганы полузащитник провел 32 матча, забив 3 мяча.