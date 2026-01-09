Бестемьянова рассказала, чего желает российскому фигурному катанию

Она хотела бы, чтобы российские фигуристы вернулись на международную арену

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в 2026 году желает российскому фигурному катанию вернуться на международную арену. Об этом она рассказала ТАСС.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. ISU сделал исключение из правил, допустив к отбору на Олимпиаду фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые успешно квалифицировались на Игры.

"Что могу пожелать российскому фигурному катанию в 2026 году? Допуск на международные соревнования. Это все, что я могу пожелать. Все остальное есть", - сказала Бестемьянова.

"Насколько конкурентоспособные фигуристы после отстранения? Я не сомневаюсь в наших фигуристах. Конкуренция внутри сборной огромная, никто не стоит на месте, все двигаются вперед. Конечно, первые старты будут непростыми. Скорее всего, не будет полного представительства - по одному спортсмену или по одной паре, наверное. Это всегда сложно. Но если к следующему сезону появится возможность выступать хотя бы на этапах и турнирах уровня B, набрать рейтинг. Потому что так, как будут выступать Петросян и Гуменник, с первой разминки на Олимпиаде - это очень трудно", - добавила собеседница агентства.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.