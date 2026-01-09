ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Бестемьянова рассказала, чего желает российскому фигурному катанию

Она хотела бы, чтобы российские фигуристы вернулись на международную арену
Редакция сайта ТАСС
10:33

Наталья Бестемьянова

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в 2026 году желает российскому фигурному катанию вернуться на международную арену. Об этом она рассказала ТАСС.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. ISU сделал исключение из правил, допустив к отбору на Олимпиаду фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые успешно квалифицировались на Игры.

"Что могу пожелать российскому фигурному катанию в 2026 году? Допуск на международные соревнования. Это все, что я могу пожелать. Все остальное есть", - сказала Бестемьянова.

"Насколько конкурентоспособные фигуристы после отстранения? Я не сомневаюсь в наших фигуристах. Конкуренция внутри сборной огромная, никто не стоит на месте, все двигаются вперед. Конечно, первые старты будут непростыми. Скорее всего, не будет полного представительства - по одному спортсмену или по одной паре, наверное. Это всегда сложно. Но если к следующему сезону появится возможность выступать хотя бы на этапах и турнирах уровня B, набрать рейтинг. Потому что так, как будут выступать Петросян и Гуменник, с первой разминки на Олимпиаде - это очень трудно", - добавила собеседница агентства.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. 

Фигурное катаниеБестемьянова, Наталья Филимоновна