Вероника Кудерметова призналась, что редко общается с Элизе Мертенс вне корта

В 2025 году они выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Редакция сайта ТАСС

Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова © Matthew Stockman/ Getty Images

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова нечасто общается с бельгийкой Элизе Мертенс вне корта. Об этом Кудерметова рассказала ТАСС.

Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в 2025 году.

"Вне корта, если быть откровенной, мы общаемся нечасто. В основном на корте, перед матчами, на тренировках - да, у нас есть контакт и главным образом на теннисные темы. Никакие личные границы мы не пересекаем", - сказала Кудерметова.

Кудерметовой 28 лет. Она выиграла 10 турниров под эгидой WTA в парном разряде. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.