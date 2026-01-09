Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене

Россиянин в трех сетах переиграл Камиля Майхшака из Польши

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Bradley Kanaris/ Getty Images

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл поляка Камиля Майхшака в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин сыграет с представителем США Алексом Михельсеном (без номера посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. В прошлом году победителем соревнования стал чех Иржи Легечка.