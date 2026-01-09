Матч чемпионата Германии "Санкт-Паули" - "Лейпциг" перенесли из-за снегопада

Игра должна была пройти 10 января в Гамбурге

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между "Санкт-Паули" и "Лейпцигом" перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "Лейпцига".

Игра должна была пройти 10 января на стадионе "Миллернтор". Новая дата встречи будет объявлена позднее.

"Матч между "Санкт-Паули" и "Лейпцигом" отменен. Владелец стадиона "Миллернтор" закрыл арену после консультаций с местными властями. Причиной отмены стало большое количество снега и льда на всей территории стадиона, связанные с этим риски для безопасности всех участников матча, а также общая критическая ситуация в Гамбурге", - говорится в заявлении.

"Лейпциг" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками. "Санкт-Паули" располагается на 16-й позиции, набрав 12 очков.