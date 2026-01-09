"Локомотив" продлил контракт с хоккеистом Радуловым до лета 2027 года

Прежнее соглашение действовало до лета 2026 года

Александр Радулов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" и российский нападающий Александр Радулов подписали новый контракт. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Прежний контракт был действителен до лета 2026 года.

В нынешнем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Радулов набрал 38 очков (19 голов + 19 результативных передач) в 44 матчах. Он является лучшим бомбардиром и снайпером "Локомотива", а также входит в топ-10 самых результативных игроков лиги.

Радулову 39 лет, он выступает за "Локомотив" с лета 2024 года, в сезоне-2023/24 играл за казанский "Ак Барс". С 2008 по 2012 год форвард выступал за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й - за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008), "Монреаль" (2016-2017) и "Даллас" (2017-2022), с которым дошел до финала Кубка Стэнли (2020). В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и бронзовым призером мирового первенства (2007).