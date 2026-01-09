ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Журова считает, что протесты иностранных скелетонистов не повлияют на россиян

Украинские, латвийские и шведские скелетонисты провели акцию протеста против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям
Редакция сайта ТАСС
14:06

Светлана Журова

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Протесты иностранных скелетонистов не повлияют на выступление россиян на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее украинские, латвийские и шведские скелетонисты провели акцию протеста против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе во время этапа Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

"Раз уже решение принято, нет смысла его опротестовывать. Можно сколько угодно кричать, ходить с плакатами, от этого ничего не изменится, - сказала Журова. - Президент МОК Кирсти Ковентри хочет, чтобы минимально, но спорт был вне политики по отношению к нам, хотя стопроцентно так сделать нельзя. Украина может так делать в угоду другим странам, чтобы наши спортсмены как можно дольше не участвовали в соревнованиях, и медали достались другим. То есть Украина может быть слепым оружием в руках других. Они же не протестуют против США, Израиля, а протестуют против России".

Кубок Европы в Инсбруке стал первым стартом для российских скелетонистов с февраля 2022 года, когда спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине. Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие. 

