Свищев назвал агонией украинских политиков втягивание атлетов в протесты

Ранее украинские, латвийские и шведские скелетонисты провели акцию протеста против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Украинские протесты против участия российских спортсменов в международных соревнованиях являются агонией политиков, которые пытаются втянуть в это своих атлетов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее украинские, латвийские и шведские скелетонисты провели акцию протеста против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе во время этапа Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

"Это агония украинских политиков, которые пытаются втянуть украинский спорт в интриги, разборки, провокации. Мне кажется, ни к чему это не приведет, и результат будет минимальным, - сказал Свищев. - Международный олимпийский комитет решение принял, практически каждый день международные федерации возвращают наших спортсменов: кто-то в молодежные соревнования, кто с флагом, и я думаю, в ближайшее время мы увидим всех российских спортсменов, восстановленных на международной арене. Будет восстановлен и Олимпийский комитет России. Поэтому это бесполезные потуги от бессилия, беспомощности, просто приходит разнарядка с Банковой. Там начинают отрабатывать деньги".

"Конечно, они нас не хотят видеть на Олимпиаде, кто-то объединяется для протеста. Не всем нравится, что Россия в этом плане восстанавливается, но в свое время МОК принял абсолютно незаконное и несправедливое решение по отношению к российским спортсменам, отстранив их. Они сами загнали себя в угол и потихоньку выкарабкиваются из него. И реагировать на эти выпады украинцев особо не имеет смысла", - добавил он.

Кубок Европы в Инсбруке стал первым стартом для российских скелетонистов с февраля 2022 года, когда спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине. Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие.