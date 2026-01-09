Предварительной причиной смерти Алекса Фелипе является инфаркт

6 января бразильскому игроку "Норильского никеля" стало плохо в аэропорту Ухты после матча Кубка России

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бразильский игрок футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе мог скончаться из-за обширного инфаркта. Об этом ТАСС сообщил президент Суперлиги Григорий Иванов.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Игроку стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось. В тот же день он скончался на 33-м году жизни.

"Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт", - сказал Иванов.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.