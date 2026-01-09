В клубе "Норильский никель" сообщили о транспортировке тела Алекса Фелипе

Бразилец умер 6 января после матча Кубка России в Ухте

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тело игрока футзального клуба "Норильский никель" Алекса Фелипе будет перевезено из Ухты в Москву, далее оно отправится в Сан-Паулу. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Олег Андреев.

6 января бразилец принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Игроку стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось. В тот же день он скончался на 33-м году жизни.

"В данный момент я с его телом нахожусь в аэропорту Ухты, лечу в Москву. Дальше в Москве дооформляем документы, и его повезут для погребения в Сан-Паулу. Мы, во всяком случае, все сделаем, чтобы Алекса проводить достойно", - сказал Андреев.

Ранее президент футзальной Суперлиги Григорий Иванов сообщил, что предварительной причиной смерти игрока стал обширный инфаркт.

"Точного диагноза нет. Скажу только, что это могло быть связано с его проблемами с сердцем", - ответил Андреев на вопрос о причинах смерти Фелипе.